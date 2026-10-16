ENAV, guasto alla rete dati: capacità di gestione dei voli risalita al 75% grazie alla rete satellitare

Esclusa la pista di attività malevole

(Teleborsa) - Sale al 75% la capacità operativa di gestione dei voli nello spazio aereo italiano, dopo le anomalie che da questa notte interessano la rete di trasmissione dati a supporto dei servizi di controllo del traffico aereo. Lo comunica ENAV , la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, spiegando che il recupero è stato possibile grazie alla rete secondaria satellitare. La capacità è in costante aumento rispetto alle ore precedenti, quando si attestava al 50%. I massimi standard di sicurezza, sottolinea la società, restano invariati.



Le anomalie sono state rilevate nella notte sulla rete geografica di trasmissione dati che serve l'intero territorio nazionale. In un primo momento i sistemi di contingency hanno consentito una gestione regolare del traffico, senza riduzioni di capacità. A partire dalle 6:00 di questa mattina, però, con il progressivo aumento dei voli e il persistere del problema, ENAV ha introdotto misure di regolazione dei flussi, con una conseguente riduzione temporanea della capacità di gestione degli aeromobili.



Nel corso della mattinata la società ha confermato una capacità pari al 50% del traffico complessivo. Ha comunque assicurato il maggior numero possibile di partenze, compresi i voli intercontinentali, ricorrendo a sistemi di trasmissione dati alternativi. ENAV ha precisato che tutte le proprie strumentazioni funzionano regolarmente e non hanno presentato anomalie. Il problema riguarda esclusivamente la rete di trasmissione dati. Il sistema di backup satellitare garantisce la continuità del servizio, ma non consente di gestire il 100% del traffico, e da qui deriva la riduzione della capacità.



Le verifiche tecniche hanno individuato nella rete dati l'origine del malfunzionamento. ENAV esclude che le anomalie siano riconducibili ad attività malevole. È in corso un lavoro costante con i fornitori esterni, a partire da TIM , che si occupa della gestione e manutenzione della rete, per individuare e risolvere le cause del guasto. L'obiettivo è tornare quanto prima al 100% della capacità operativa.

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