JPMorgan porta token di deposito su Ethereum

(Teleborsa) - JPMorgan Chase ha lanciato il proprio token di deposito (deposit token) su Ethereum, intensificando l'impegno dell'istituto di credito nei pagamenti basati su blockchain, secondo quanto riferito da Bloomberg.



JPM Coin, che rappresenta depositi in dollari statunitensi presso la maggiore banca americana, sarà reso disponibile ai clienti istituzionali della società sulla rete Ethereum, ha dichiarato JPMorgan lunedì. Lanciato inizialmente lo scorso anno su Base, la blockchain collegata a Coinbase Global , questo token di deposito consente ai clienti di inviare e ricevere denaro in pochi secondi, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, superando i tempi di attesa di diversi giorni tipici dei sistemi tradizionali, operativi solo durante l'orario lavorativo.



La banca prevede che JPM Coin verrà utilizzato da grandi clienti nel settore delle criptovalute, alla ricerca di una soluzione per effettuare pagamenti su blockchain, nonché da istituzioni finanziarie che necessitano di una forma di denaro digitale per regolare transazioni o fornire garanzie per attività tokenizzate. Lo ha spiegato in un'intervista Emma Landriault, responsabile globale di Kinexys Labs, divisione blockchain di JPMorgan denominata Kinexys.

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