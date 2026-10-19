The Italian Sea Group, da Sanlorenzo offerta vincolante per ramo Cantiere di La Spezia

(Teleborsa) - Sanlorenzo comunica che, in data odierna, Polo Nautico Carrara (PNC) ha presentato, nell’ambito del processo competitivo in corso relativo a The Italian Sea Group (TISG), un’offerta vincolante strutturata come asset deal sul ramo d’azienda “Cantiere di La Spezia”.

PNC è una società di diritto italiano partecipata in parti uguali da Sanlorenzo e da Polo Nautico Viareggio S.r.l. (“PNV”), quest’ultima controllata da Sanlorenzo.



L’Offerta, spiega una nota, si inserisce nel percorso avviato con la manifestazione di interesse annunciata il 27 luglio 2026. Tuttavia, "alla luce delle informazioni e della documentazione disponibili e in considerazione delle tempistiche del processo, si è ritenuto opportuno circoscrivere l’operazione al solo ramo d’azienda “Cantiere di La Spezia”, facendo ricorso a una struttura azionaria più snella rispetto a quanto precedentemente comunicato. Tale impostazione consente in ogni caso di salvaguardare la supply chain e i livelli occupazionali del sito produttivo".



L’eventuale perfezionamento dell’operazione resta subordinato all’esito del processo competitivo e alle condizioni previste nell’Offerta.



Sanlorenzo "informerà tempestivamente il mercato in merito a eventuali sviluppi rilevanti dell’operazione, nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa applicabile".

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