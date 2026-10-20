Milano 19-ott
49.086 0,00%
Nasdaq 19-ott
29.529 +1,17%
Dow Jones 19-ott
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Londra 19-ott
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Francoforte 19-ott
25.320 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 19/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 19/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 ottobre

Giornata positiva per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude a 1,1215.

Si indebolisce il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 1,1189, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 1,1241. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 1,1164.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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