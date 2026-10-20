Analisi Tecnica: EUR/USD del 19/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 ottobre
Giornata positiva per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude a 1,1215.
Si indebolisce il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 1,1189, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 1,1241. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 1,1164.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)