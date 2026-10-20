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Borsa: Timido segno meno per il Nasdaq-100, in calo dello 0,46%

Il Nasdaq-100 apre a 29.393,96 punti

In breve, Finanza
Borsa: Timido segno meno per il Nasdaq-100, in calo dello 0,46%
Frazionale ribasso per l'indice dei titoli tecnologici USA, in flessione dello 0,46%, dopo un'apertura a 29.393,96.
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