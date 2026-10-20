Milano 13:49
48.526 -1,14%
Nasdaq 19-ott
29.529 0,00%
Dow Jones 19-ott
51.966 -0,07%
Londra 13:49
10.702 -0,58%
Francoforte 13:49
25.126 -0,77%

Natural Gas (Amsterdam) a 89,55 euro per Megawatt-Ora alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 89,55 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 89,55 euro/MWH alle 11:30.
Condividi
```