Milano 19-ott
49.086 0,00%
Nasdaq 19-ott
29.529 +1,17%
Dow Jones 19-ott
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Londra 19-ott
10.765 0,00%
Francoforte 19-ott
25.320 0,00%

Petrolio a 98,79 dollari alle 08:30

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