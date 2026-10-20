Petrolio di nuovo in calo su spiragli di risoluzione diplomatica in Medioriente

Secondo rumours Qatar e Pakistan avrebbero presentato una proposta per riavviare i negoziati tra Usa e Iran.

(Teleborsa) - Le quotazioni del petrolio scendono, dopo avere viaggiato ai massimi da quattro settimane, sulla notizia di nuove speranze per una soluzione diplomatica del conflitto in Medio Oriente. WTI e Brent sono calati dell'1% attestandosi rispettivamente a circa 97 dollari e intorno a 108 dollari al barile.



Nuova proposta di Qatar e Pakistan per riavviare i negoziati



Secondo rumours, Qatar e Pakistan avrebbero presentato una proposta per riprendere i colloqui volti a porre fine al conflitto tra Usa e Iran.



Proposta nell'ambito della quale Teheran, secondo quanto riferito da alcune fonti ad Al-Araby Al-Jadeed, avrebbe acconsentito a una visita segreta dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) ai suoi siti nucleari.



Il compromesso proposto mirerebbe a soddisfare le richieste sia di Washington che di Teheran, a prevenire una nuova escalation e a creare le condizioni per una ripresa dei negoziati. Come parte dell'iniziativa, i mediatori hanno offerto una parziale concessione riguardo alla richiesta iraniana di sbloccare i beni congelati, proponendo il pagamento degli interessi sui 6 miliardi di dollari di fondi iraniani attualmente depositati presso banche del Qatar.



La proposta avrebbe ricevuto una risposta positiva da entrambe le parti.



I rischi per la navigazione rimangono una preoccupazione



La notizia ha provocato un calo dei prezzi proprio mentre i combattimenti si intensificavano in tutto il Medio Oriente e l'Iran incrementava gli attacchi contro le petroliere nello Stretto di Hormuz. I rischi per la navigazione rimangono una preoccupazione centrale: secondo Kpler, società specializzata nel monitoraggio marittimo, almeno 18 imbarcazioni sono state prese di mira nelle ultime due settimane.



Martedì, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica iraniana ha dichiarato – come riportato dall'agenzia di stampa Tasnim – che due petroliere hanno preso fuoco dopo aver urtato mine posizionate dalla sua unità navale. Parallelamente, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baqaei, ha avvertito che Teheran risponderà con forza a qualsiasi attacco da parte degli Stati Uniti.



All'inizio del mese, il presidente statunitense Donald Trump aveva affermato che le forze americane non avrebbero colpito l'Iran prima delle elezioni di metà mandato del 3 novembre.









(Foto: © Amikishiyev / 123RF)

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