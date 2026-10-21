Bolt e Nvidia lanciano programma di taxi a guida autonoma a Madrid nel 2027

(Teleborsa) - La piattaforma estone di ride-hailing Bolt lancerà un programma di guida autonoma a Madrid nel 2027, con l'obiettivo di espandersi nelle principali città francesi e tedesche entro la fine dello stesso anno.



Il programma prevede l'impiego del software "Alpamayo" di Nvidia su almeno 25.000 veicoli prodotti da Lucid, proprio mentre la Spagna si prepara a rilasciare permessi per la sperimentazione di veicoli a guida autonoma sulle strade pubbliche. L'azienda ha riferito a Reuters che il programma a Madrid rappresenta un punto di partenza per raccogliere dati in condizioni reali, prevedendo la presenza di "decine di veicoli" per le strade della capitale spagnola già il prossimo anno.



Madrid fungerà da città pilota, dato che la regione ha introdotto un permesso di sperimentazione che consente operazioni commerciali limitate, anche in assenza di un'approvazione completa, ha spiegato Jevgeni Kabanov, responsabile della guida autonoma presso Bolt.



Il manager ha precisato che il software di guida opera interamente all'interno del veicolo, senza alcuna connessione a Internet, per ragioni legate alla sicurezza informatica.





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