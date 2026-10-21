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Borse europee positive guidate dal tech, rendimenti francesi ai massimi dal 2002

Prosegue la stagione delle trimestrali

Commento, Finanza, Spread
Borse europee positive guidate dal tech, rendimenti francesi ai massimi dal 2002
(Teleborsa) - Le Borse europee mostrano buoni rialzi, Piazza Affari compresa, nonostante le incertezze politiche francesi e il rincaro delle materie prime energetiche senza una soluzione in vista per il conflitto in Medio Oriente. Il sentiment beneficia del ritorno degli acquisti sui titoli tecnologici, sostenuti dai risultati di SpaceX (Elon Musk ha definito una "buona idea" una fusione di SpaceX e Tesla, annunciando l'istituzione di comitati speciali per discutere il dossier) e Super Micro Computer, che hanno riacceso l'interesse per l'intelligenza artificiale, in attesa delle trimestrali di Meta e Tesla.

Tante le trimestrali uscite in Europa. Adidas ha rivisto al rialzo le previsioni di utile per l'intero anno dopo un trimestre da record; EssilorLuxottica ha aumentato i ricavi aumentano del 7,2% nel terzo trimestre, superando le aspettative degli analisti; Iberdrola ha chiuso i nove mesi con un utile netto di 5,8 miliardi di euro, in crescita del 10%; Randstad ha riportato una crescita organica dei ricavi sopra le attese nel terzo trimestre; Carrefour ha rivisto al ribasso le previsioni sugli utili annuali, affermando che rivolte, saccheggi e coprifuochi hanno aumentato i costi e perturbato l'attività commerciale nei propri punti vendita.

Sul fronte macro, l'inflazione britannica è aumentata più del previsto il mese scorso (+0,4% su mese e +3,5% su anno), rafforzando le aspettative che la Banca d'Inghilterra possa aumentare i tassi d'interesse nella seduta di novembre. Negli Stati Uniti durante la settimana fino al 16 ottobre le richieste di mutuo sono diminuite di -5,3% rispetto alla settimana precedente (settimo calo consecutivo), nonostante una flessione dei tassi ipotecari (dopo due mesi di continui rialzi il trentennale è passato dal 7,5% al 7,41%, rimanendo comunque superiore al livello di un anno fa per più di un punto percentuale).

Continua la pressione sui rendimenti governativi europei, spinti ancora dal rincaro dei prezzi energetici. A guidare le tensioni è ancora la Francia: il rendimento dell'OAT decennale ha toccato il 5% per la prima volta dal 2002 e lo spread OAT-Bund supera i 155 punti base, sui massimi da quindici anni, in vista del giudizio di Moody's previsto venerdì.

L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,123. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 4.125,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,22%.

In salita lo spread, che arriva a quota +118 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,57%.

Tra le principali Borse europee bilancio decisamente positivo per Francoforte, che vanta un progresso dell'1,39%, composta Londra, che cresce di un modesto +0,24%, e buona performance per Parigi, che cresce dello 0,95%.

A Piazza Affari, il FTSE MIB continua la giornata con un aumento dell'1,06%, a 49.589 punti; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata in aumento dell'1,03% rispetto alla chiusura precedente. Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,51%); con analoga direzione, in rialzo il FTSE Italia Star (+1%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, sostenuta Prysmian, con un discreto guadagno del 3,36%. Buoni spunti su Technoprobe, che mostra un ampio vantaggio del 3,00%. Ben impostata Telecom Italia, che mostra un incremento del 2,91%. Tonica Avio che evidenzia un bel vantaggio del 2,70%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Amplifon, che prosegue le contrattazioni a -1,17%. Tentenna Ferrari, che cede lo 0,80%. Sostanzialmente debole Inwit, che registra una flessione dello 0,61%. Si muove sotto la parità Stellantis, evidenziando un decremento dello 0,63%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, D'Amico (+3,87%), LU-VE Group (+3,70%), GVS (+3,59%) e NewPrinces (+3,01%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su BF, che ottiene -8,72%. Tonfo di Ferragamo, che mostra una caduta del 7,70%. Spicca la prestazione negativa di Zignago Vetro, che scende dell'1,81%. Contrazione moderata per Philogen, che soffre un calo dell'1,15%.

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