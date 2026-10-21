Borse europee positive guidate dal tech, rendimenti francesi ai massimi dal 2002

(Teleborsa) - Le Borse europee mostrano buoni rialzi, Piazza Affari compresa
, nonostante le incertezze politiche francesi e il rincaro delle materie prime energetiche senza una soluzione in vista per il conflitto in Medio Oriente. Il sentiment beneficia del ritorno degli acquisti sui titoli tecnologici
, sostenuti dai risultati
di SpaceX
(Elon Musk ha definito una "buona idea" una fusione di SpaceX e Tesla
, annunciando l'istituzione di comitati speciali per discutere il dossier) e Super Micro Computer
, che hanno riacceso l'interesse per l'intelligenza artificiale, in attesa delle trimestrali di Meta
e Tesla
.
Tante le trimestrali
uscite in Europa. Adidas
ha rivisto al rialzo le previsioni di utile per l'intero anno dopo un trimestre da record; EssilorLuxottica
ha aumentato i ricavi aumentano del 7,2% nel terzo trimestre, superando le aspettative degli analisti; Iberdrola
ha chiuso i nove mesi con un utile netto di 5,8 miliardi di euro, in crescita del 10%; Randstad
ha riportato una crescita organica dei ricavi sopra le attese nel terzo trimestre; Carrefour
ha rivisto al ribasso le previsioni sugli utili annuali, affermando che rivolte, saccheggi e coprifuochi hanno aumentato i costi e perturbato l'attività commerciale nei propri punti vendita.
Sul fronte macro, l'inflazione britannica
è aumentata
più del previsto il mese scorso (+0,4% su mese e +3,5% su anno), rafforzando le aspettative che la Banca d'Inghilterra possa aumentare i tassi d'interesse nella seduta di novembre. Negli Stati Uniti
durante la settimana fino al 16 ottobre le richieste di mutuo
sono diminuite
di -5,3% rispetto alla settimana precedente (settimo calo consecutivo), nonostante una flessione dei tassi ipotecari (dopo due mesi di continui rialzi il trentennale è passato dal 7,5% al 7,41%, rimanendo comunque superiore al livello di un anno fa per più di un punto percentuale).
Continua la pressione sui rendimenti governativi europei, spinti ancora dal rincaro dei prezzi energetici. A guidare le tensioni è ancora la Francia: il rendimento dell'OAT decennale ha toccato il 5%
per la prima volta dal 2002 e lo spread OAT-Bund supera i 155 punti base, sui massimi da quindici anni, in vista del giudizio di Moody's
previsto venerdì.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,123. Nessuna variazione significativa per l'oro
, che scambia sui valori della vigilia a 4.125,6 dollari l'oncia. Il Petrolio
(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,22%.
In salita lo spread
, che arriva a quota +118 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale
pari al 4,57%. Tra le principali Borse europee
bilancio decisamente positivo per Francoforte
, che vanta un progresso dell'1,39%, composta Londra
, che cresce di un modesto +0,24%, e buona performance per Parigi
, che cresce dello 0,95%.
A Piazza Affari
, il FTSE MIB
continua la giornata con un aumento dell'1,06%, a 49.589 punti; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata in aumento dell'1,03% rispetto alla chiusura precedente. Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,51%); con analoga direzione, in rialzo il FTSE Italia Star
(+1%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, sostenuta Prysmian
, con un discreto guadagno del 3,36%. Buoni spunti su Technoprobe
, che mostra un ampio vantaggio del 3,00%. Ben impostata Telecom Italia
, che mostra un incremento del 2,91%. Tonica Avio
che evidenzia un bel vantaggio del 2,70%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Amplifon
, che prosegue le contrattazioni a -1,17%. Tentenna Ferrari
, che cede lo 0,80%. Sostanzialmente debole Inwit
, che registra una flessione dello 0,61%. Si muove sotto la parità Stellantis
, evidenziando un decremento dello 0,63%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, D'Amico
(+3,87%), LU-VE Group
(+3,70%), GVS
(+3,59%) e NewPrinces
(+3,01%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su BF
, che ottiene -8,72%. Tonfo di Ferragamo
, che mostra una caduta del 7,70%. Spicca la prestazione negativa di Zignago Vetro
, che scende dell'1,81%. Contrazione moderata per Philogen
, che soffre un calo dell'1,15%.