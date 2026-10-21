ex Ilva, Pg Cassazione: manca bilanciamento fra salute e produzione

Le considerazioni del Procuratore generale Birritteri nella memoria depositata per l'udienza sui ricorsi di Ilva e Acciaierie d'Italia

(Teleborsa) - Arriva una schiarita per l'ex Ilva di Taranto, con la Procura generale della Cassazione che, nella seconda memora depositata per l'udienza sui ricorsi presentati da Ilva ed Acciaierie d'Italia contro l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano, si esprime parzialmente a favore delle due società. Ma questo non appiana le tensioni sociali che questa vicenda ha alimentato: da un lato, l'insoddisfazione dei cittadini di Taranto a tutelare la salute in via prioritaria, dall'altro, gli interessi delle società coinvolte e le proteste dei lavoratori, che chiedono tutele contro la perdita del lavoro e della retribuzione. Saranno ora i giudici sezioni unite civili della Cassazione a dover prendere una decisione in merito all'eventuale chiusura dell'area a caldo ed al futuro degli stabilimenti ex Ilva.



La Procura generale accoglie ricorsi in via parziale Secondo la Procura generale della Cassazione, i giudici milanesi, ordinando la chiusura dell'area a caldo dello stabilimenti tarantino, non hanno assicurato il giusto bilanciamento fra due interessi contrapposti, quello della tutela della salute e quello della salvaguardia della produzione, a garanzia della prosecuzione dell'attività d'impresa.



E' quanto ha sottolineato il sostituto procuratore generale Luigi Birritteri, nelle memorie depositate alla vigilia dell'udienza in cui si sono discussi i ricorsi presentati da Ilva ed Acciaierie d'Italia e Acciaierie d'Italia Holding contro la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che aveva ordinato la chiusura immediata dell'area a caldo. Per Birritteri "la pericolosità dell'amianto è indiscussa, ma la Corte di Appello di Milano desume il pericolo ma non lo accerta". Una posizione che ha fatto molto discutere anche in ambito politico.



La memora della Procura generale

Questo orientamento era in qualche modo atteso. Nelle scorse settimane, la Procura generale aveva depositato una prima memoria, con cui si chiedeva un accoglimento parziale dei ricorsi presentati dalle due società. Nelle conclusioni, la Procura generale stabiliva infatti che il richiamo al principio di precauzione non possa tradursi nell'applicazione di parametri diversi da quelli fissati dalla legge. La valutazione si fonda più elementi: la presenza di amianto nell'altoforno, rispetto alla quale il Pg ha ritenuto che non vi fosse un obbligo generalizzato di rimozione integrale di tutti i materiali contenenti amianto entro agosto 2023; le emissioni di polveri sottili ed i rischi gravi per ambiente e salute, che sarebbero stati meramente desunti da dati epidemiologici riferiti al lontano passato ed a scenari produttivi non più attuali.



L'orientamento del PG della Cassazione è stato invece contestato in ambito politico e legale. I difensori dell'associazione Genitori Tarantini, Maurizio Rizzo Striano e Ascanio Amenduni, hanno contestato le conclusioni del Pg e difeso la legittimità della decisione assunta dalla Corte d'Appello di Milano, ribadendo che "la continuità produttiva non può prevalere incondizionatamente sui beni costituzionali protetti".



Il decreto ex Ilva diventa legge



Frattanto, proprio nel giorno in cui si riunivano le le Sezioni Unite civili della Cassazione, il decreto per l'ex Ilva varato dal CdM a fine agosto ha concluso il suo iter legislativo ed è divenuto legge, con 125 voti a favore, 43 contrari e 52 astenuti. Il provvedimento punta ad assicurare la continuità operativa degli impianti ed introduce una disciplina speciale sulle garanzie finanziarie per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti delle imprese (anche esterne) che si trovino in amministrazione straordinaria, da presentare su base annuale anziché pluriennale, indipendentemente dalla durata dell'autorizzazione o del periodo di gestione autorizzato.



Sindacati in pressing



Restano ovviamente insoluti tutti gli aspetti sociali della vicenda, a partire dalla tutela dei lavoratori coinvolti nella chiusura degli impianti. Sempre ieri, si è tenuto presso il Ministero del Lavoro il vertice con i sindacati per discutere delle tutele occupazionali e della nuova richiesta di cassa integrazione straordinaria presentata dai commissari straordinari, che punta a estendere la Cigs a 8.622 dipendenti in tutta Italia fino a fine febbraio. I sindacati hanno chiesto con forza di attivare specifici meccanismi di accompagnamento alla pensione in via anticipata, facendo appello al lavoro usurante ed invocando il riconoscimento dell'esposizione all'amianto e all'inquinamento. Chiesto anche il ripristino di incentivi alle dimissioni volontarie per favorire l'uscita di una parte della platea e riassestare i livelli occupazionali su numeri più sostenibili.

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