GOLD del 20/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre
Giornata poco mossa per il metallo giallo, che chiude la giornata del 20 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,39% rispetto alla seduta precedente.
Lo scenario tecnico dell'oro mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 4.109,6 con area di resistenza individuata a quota 4.155,6. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 4.094,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)