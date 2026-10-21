Milano 20-ott
49.071 0,00%
Nasdaq 20-ott
29.490 -0,13%
Dow Jones 20-ott
52.496 +1,02%
Londra 20-ott
10.733 0,00%
Francoforte 20-ott
25.304 0,00%

GOLD del 20/10/2026

Finanza
GOLD del 20/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre

Giornata poco mossa per il metallo giallo, che chiude la giornata del 20 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,39% rispetto alla seduta precedente.

Lo scenario tecnico dell'oro mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 4.109,6 con area di resistenza individuata a quota 4.155,6. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 4.094,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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