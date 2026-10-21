OPA Iveco, le adesioni aumentano al 33,5%
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) promossa da Tata Motors sulle azioni ordinarie Iveco, risulta che oggi 21 ottobre sono state presentate 5.893.585 richieste. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione raggiungono quota 91.092.696, pari al 33,58% circa sul totale degli strumenti oggetto di offerta.
L'OPA è iniziata il 7 settembre e si concluderà il 26 ottobre 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Iveco acquistate sul mercato nei giorni 23 e 26 ottobre 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.
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