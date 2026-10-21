SILVER del 20/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre
Giornata decisamente positiva per il metallo prezioso che ha chiuso la seduta in rialzo a 58,01.
Lo status tecnico di medio periodo dell'argento ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 58,35. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 59,37, mentre il primo supporto è stimato a 57,33.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)