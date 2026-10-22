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Piazza Affari: scambi al rialzo per il comparto telecomunicazioni in Italia

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Piazza Affari: scambi al rialzo per il comparto telecomunicazioni in Italia
L'Indice del settore telecomunicazioni guadagna lo 0,77% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 12.541,15 punti.
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