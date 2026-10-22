SILVER del 21/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 ottobre
Seduta sostanzialmente invariata per il metallo prezioso, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,02%.
Il quadro di medio periodo dell'argento ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 58,34. Primo supporto individuato a 57,32. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 59,36.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)