Milano 9:23
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Londra 9:23
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SILVER del 21/10/2026

Finanza
SILVER del 21/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 ottobre

Seduta sostanzialmente invariata per il metallo prezioso, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,02%.

Il quadro di medio periodo dell'argento ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 58,34. Primo supporto individuato a 57,32. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 59,36.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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