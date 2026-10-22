Zegna, ricavi 9 mesi salgono a 1,42 miliardi di euro trainati da canale diretto e Americhe

(Teleborsa) - Ermenegildo Zegna , gruppo italiano quotato a Wall Street e attivo nel settore dell'abbigliamento di lusso maschile, ha chiuso i primi 9 mesi del 2026 con ricavi pari a 1.421,1 milioni di euro, in incremento del 7,2% su base annua rispetto ai 1.325,9 milioni di euro dello stesso periodo del 2025 (+8,9% su base organica). Nel terzo trimestre, i ricavi hanno raggiunto i 433,8 milioni di euro, in crescita dell'8,9% su base annua (+8,2% su base organica).



Guardando ai diversi marchi, i ricavi del marchio ZEGNA sono saliti a 283,8 milioni di euro, +13,8% su base annua e +12,7% su base organica. I ricavi di Thom Browne si sono attestati a 45,4 milioni di euro, -5,9% su base annua e -7,4% su base organica. I ricavi di TOM FORD FASHION sono cresciuti del 5,4% su base annua, raggiungendo i 69,6 milioni di euro (+5,5% su base organica).



Per canale, il canale DTC (vendita diretta al consumatore) è cresciuto a 335,3 milioni di euro, +13% su base annua e +11,4% su base organica, trainato dal solido slancio del marchio ZEGNA in tutte le regioni. Il canale DTC di ZEGNA ha registrato un incremento del 18,2% su base annua e del 16,4% su base organica. I ricavi wholesale sono stati pari a 63,4 milioni di euro nel terzo trimestre, in calo del 5,2% su base annua e del 3,8% a livello organico.



Per area geografica, tutte le regioni hanno mostrato una solida crescita, guidate dalle Americhe con un +14% su base annua (+13,6% su base organica) e dalla regione della Grande Cina, che ha segnato un +8,7% su base annua (+5,7% su base organica).



"È stato un altro trimestre di solidi progressi per il nostro Gruppo - ha commentato Ermenegildo "Gildo" Zegna, presidente esecutivo del Gruppo - Il canale di vendita diretta al consumatore (Direct-to-Consumer) ha continuato a trainare la nostra crescita, guidato dal marchio ZEGNA, che ha registrato un robusto incremento organico del 16%. Sono inoltre soddisfatto della performance del Gruppo in tutte le aree geografiche. In particolare, le Americhe hanno mantenuto un trend a doppia cifra, nonostante una base di confronto sempre più impegnativa, mentre la regione della Grande Cina ha segnato una crescita costante in un trimestre caratterizzato da un contesto più complesso. ZEGNA si è distinta in tutte le aree geografiche".



"Nell'avviarci verso gli ultimi mesi dell'anno, guardiamo al futuro con cauta fiducia - ha aggiunto - Sebbene il contesto globale rimanga incerto, restiamo concentrati su ciò che da sempre ci contraddistingue: il legame profondo con i nostri clienti, fondato su oltre un secolo di maestria artigianale".

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