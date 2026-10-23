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PALLADIUM del 22/10/2026

Finanza
PALLADIUM del 22/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre

Seduta difficile quella del 22 ottobre per il metallo prezioso, che ha disegnato una scia ribassista con finale a 1.057,5.

Lo status tecnico del palladio mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1.035,5, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1.101,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1.013,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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