PALLADIUM del 22/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre
Seduta difficile quella del 22 ottobre per il metallo prezioso, che ha disegnato una scia ribassista con finale a 1.057,5.
Lo status tecnico del palladio mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1.035,5, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1.101,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1.013,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)