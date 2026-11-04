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Borsa: Senza slancio Hong Kong che avanza appena dello 0,58%
L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 23.529,66 punti
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04 novembre 2026 - 06.20
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Hong Kong allunga timidamente il passo dello 0,58% e chiude a 23.529,66 punti.
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