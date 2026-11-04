Milano 3-nov
49.942 0,00%
Nasdaq 3-nov
28.180 +0,68%
Dow Jones 3-nov
51.787 -0,38%
Londra 3-nov
10.638 0,00%
Francoforte 3-nov
25.865 0,00%

Borsa: Senza slancio Hong Kong che avanza appena dello 0,58%

L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 23.529,66 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Hong Kong che avanza appena dello 0,58%
Hong Kong allunga timidamente il passo dello 0,58% e chiude a 23.529,66 punti.
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