Madrid: scambi negativi per Repsol

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale , in flessione del 2,38% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale dell' utility spagnola rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' Ibex 35 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario tecnico di Repsol mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 28,27 Euro con area di resistenza individuata a quota 29,13. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 27,87.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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