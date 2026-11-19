New York: in perdita Williams-Sonoma

(Teleborsa) - Pressione sul rivenditore americano di arredamento e prodotti per la casa , che perde terreno, mostrando una discesa del 6,46%.



L'andamento di Williams-Sonoma nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Allo stato attuale lo scenario di breve della catena specializzata in articoli per la casa rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 247,4 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 239. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 255,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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