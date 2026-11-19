New York: prevalgono le vendite su Nebius Group

(Teleborsa) - In forte ribasso l' azienda tecnologica che fornisce infrastrutture e servizi per lo sviluppo di AI , che mostra un -6,64%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Nebius Group rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Nebius Group suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 93,97 USD con tetto rappresentato dall'area 110,5. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 88,08.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```