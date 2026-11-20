New York: balza in avanti United Health

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la big delle assicurazioni sanitarie , che tratta in utile del 3,47% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di United Health , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario dell' assicuratore sanitario si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 338,4 USD. Prima resistenza a 345,4. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 334,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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