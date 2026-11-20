New York: balza in avanti United Health
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la big delle assicurazioni sanitarie, che tratta in utile del 3,47% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di United Health, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario dell'assicuratore sanitario si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 338,4 USD. Prima resistenza a 345,4. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 334,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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