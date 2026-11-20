Piazza Affari: calo per Carel Industries

(Teleborsa) - Composto ribasso per il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria , in flessione del 2,43% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di Carel Industries rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Carel Industries segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 25,83 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 26,58. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 25,52.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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