New York: amplia l'ascesa Corning

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il produttore di vetri speciali e ceramiche , che mostra una salita bruciante del 15,83% sui valori precedenti.



Se si analizza l'andamento del titolo con l' S&P-500 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Lo scenario tecnico di Corning mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 105,2 USD con area di resistenza individuata a quota 112,7. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 101,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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