New York: rosso per Elevance Health
(Teleborsa) - Rosso per il leader americano delle assicurazioni sanitarie, che sta segnando un calo del 2,61%.
La tendenza ad una settimana di Elevance Health è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Elevance Health, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 377 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 393,8 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 369,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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