New York: scatto rialzista per Lumentum Holdings

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici , che tratta in rialzo del 17,33%.



Lo scenario su base settimanale di Lumentum Holdings rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di breve periodo di Lumentum Holdings evidenzia un declino dei corsi verso area 524,1 USD con prima area di resistenza vista a 565,7. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 507,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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