New York: spinge in avanti Honeywell International

(Teleborsa) - Rialzo per il produttore di apparecchiature industriali , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,35%.



Il confronto del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Honeywell International rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 218,6 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 224. Il peggioramento di Honeywell International è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 215,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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