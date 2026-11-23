New York: spinge in avanti Honeywell International
(Teleborsa) - Rialzo per il produttore di apparecchiature industriali, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,35%.
Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Honeywell International rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 218,6 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 224. Il peggioramento di Honeywell International è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 215,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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