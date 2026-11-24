New York: andamento sostenuto per Amgen

(Teleborsa) - Avanza la società farmaceutica , che guadagna bene, con una variazione del 3,06%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Amgen rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni tecniche di breve periodo della compagnia farmaceutica statunitense suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 467,7 USD e supporto visto a quota 453,9. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 481,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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