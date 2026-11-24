New York: profondo rosso per Nebius Group

(Teleborsa) - Ribasso per l' azienda tecnologica che fornisce infrastrutture e servizi per lo sviluppo di AI , che passa di mano in perdita dell'11,16%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Nebius Group , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario tecnico di Nebius Group mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 82,37 USD con area di resistenza individuata a quota 93,35. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 77,84.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```