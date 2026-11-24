New York: profondo rosso per Nebius Group
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda tecnologica che fornisce infrastrutture e servizi per lo sviluppo di AI, che passa di mano in perdita dell'11,16%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Nebius Group, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Nebius Group mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 82,37 USD con area di resistenza individuata a quota 93,35. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 77,84.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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