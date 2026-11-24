New York: risultato positivo per Home Depot

(Teleborsa) - Seduta positiva per il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa , che avanza bene del 2,09%.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che Home Depot mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,66%, rispetto a -3,28% dell' indice americano ).





Lo status tecnico di Home Depot è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 357,3 USD, mentre il primo supporto è stimato a 346,2. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 368,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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