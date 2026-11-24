New York: risultato positivo per Home Depot
(Teleborsa) - Seduta positiva per il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa, che avanza bene del 2,09%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che Home Depot mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,66%, rispetto a -3,28% dell'indice americano).
Lo status tecnico di Home Depot è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 357,3 USD, mentre il primo supporto è stimato a 346,2. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 368,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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