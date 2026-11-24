New York: scambi in forte rialzo per Humana
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società che offre servizi di assicurazione sanitaria, che mostra una salita bruciante del 6,40% sui valori precedenti.
L'andamento di Humana nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Humana, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 390,2 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 417,7. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 372,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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