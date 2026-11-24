New York: scambi negativi per Goldman Sachs

(Teleborsa) - Sottotono la banca d'affari americana , che passa di mano con un calo del 3,08%.



Lo scenario su base settimanale di Goldman Sachs rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di Goldman Sachs mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 786 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 815,8. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 773,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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