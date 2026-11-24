New York: scambi negativi per Goldman Sachs
(Teleborsa) - Sottotono la banca d'affari americana, che passa di mano con un calo del 3,08%.
Lo scenario su base settimanale di Goldman Sachs rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Goldman Sachs mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 786 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 815,8. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 773,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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