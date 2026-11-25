Crolla a New York Caterpillar

(Teleborsa) - Si muove in perdita il gigante delle macchine movimento terra , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,63% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Caterpillar è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le tendenza di medio periodo di Caterpillar si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 523,2 USD. Supporto stimato a 510,3. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 536,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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