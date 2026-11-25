Francoforte: scambi al rialzo per Porsche

(Teleborsa) - Avanza il colosso tedesco delle auto sportive , che guadagna bene, con una variazione dell'1,95%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Porsche evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Porsche rispetto all'indice.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Porsche , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 43,35 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 44,34. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 42,69.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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