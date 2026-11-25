Francoforte: scambi al rialzo per Porsche
(Teleborsa) - Avanza il colosso tedesco delle auto sportive, che guadagna bene, con una variazione dell'1,95%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Porsche evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Porsche rispetto all'indice.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Porsche, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 43,35 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 44,34. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 42,69.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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