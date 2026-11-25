Milano
17:35
47.249
-1,81%
Nasdaq
22:00
26.047
-0,64%
Dow Jones
22:03
50.183
+0,33%
Londra
17:35
10.427
-0,38%
Francoforte
17:35
24.702
-1,26%
Mercoledì 25 Novembre 2026, ore 22.26
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ IBM, prevale lo scenario rialzista a New York
IBM, prevale lo scenario rialzista a New York
Migliori e peggiori
,
In breve
25 novembre 2026 - 20.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Seduta decisamente positiva per la
"Big Blue"
, che tratta in rialzo del 4,07%.
Condividi
Leggi anche
IBM, bullish scenario prevails in New York
New York: IBM Jumps Ahead
New York: IBM in the red
New York: negative trend for IBM
Titoli e Indici
International Business Machines
+3,50%
Altre notizie
New York: balza in avanti IBM
New York: rosso per IBM
New York: andamento negativo per IBM
New York: IBM down
New York: strong performance for IBM
New York: negative trend for IBM
Guide
Spread BTP-Bund: quali sono i fattori che influenzano il differenziale
Lo spread BTP-Bund misura la differenza tra i rendimenti dei titoli di Stato decennali italiani e tedeschi. Il confronto viene spesso utilizzato per osservare come cambia la valutazione relativa del...
leggi tutto