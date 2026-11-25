Milano
9:58
48.238
+0,24%
Nasdaq
24-nov
26.214
0,00%
Dow Jones
24-nov
50.019
+0,85%
Londra
9:58
10.526
+0,57%
Francoforte
9:58
25.090
+0,29%
Mercoledì 25 Novembre 2026, ore 10.14
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Natural Gas (Amsterdam) a 88,51 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 88,51 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Energia
,
In breve
,
Finanza
25 novembre 2026 - 08.45
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 88,51 euro/MWH alle 08:45.
Condividi
Leggi anche
Natural Gas (Amsterdam) a 95,81 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Natural Gas (Amsterdam) a 90,81 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 94,71 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 92,91 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Titoli e Indici
Dutch Ttf Natural Gas Future
-4,40%
Altre notizie
Natural Gas (Amsterdam) a 85,04 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 85,62 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 82,61 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 95,97 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 84,2 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Natural Gas (Amsterdam) a 96,48 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Guide
Spionaggio industriale: 9 casi storici, dalla seta cinese ai segreti dell'intelligenza artificiale
Lo scandalo che ha coinvolto NVIDIA nel novembre 2026 ha riportato l'attenzione su una pratica antica quanto la competizione economica: lo spionaggio industriale.
leggi tutto