New York: in bella mostra CDW
(Teleborsa) - Ottima performance per il fornitore americano di prodotti hardware e software, che scambia in rialzo del 5,91%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a CDW rispetto all'indice di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di CDW. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 178,1 USD. Primo supporto visto a 163,2. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 153,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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