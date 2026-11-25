New York: in bella mostra CDW

(Teleborsa) - Ottima performance per il fornitore americano di prodotti hardware e software , che scambia in rialzo del 5,91%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a CDW rispetto all'indice di riferimento.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di CDW . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 178,1 USD. Primo supporto visto a 163,2. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 153,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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