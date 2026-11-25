New York: scatto rialzista per Analog Devices
(Teleborsa) - Protagonista la società attiva nella produzione di semiconduttori, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,86%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Analog Devices, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico del produttore di microchip suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 308,1 USD con tetto rappresentato dall'area 334,1. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 291,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```