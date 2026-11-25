New York: scatto rialzista per Analog Devices

(Teleborsa) - Protagonista la società attiva nella produzione di semiconduttori , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,86%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Analog Devices , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico del produttore di microchip suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 308,1 USD con tetto rappresentato dall'area 334,1. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 291,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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