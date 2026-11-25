New York: sell-off per Amazon

(Teleborsa) - Si muove in perdita il colosso dell'e-commerce , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,21% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Amazon , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario del gigante delle vendite sul web si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 236,4 USD. Prima resistenza a 243,2. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 233,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```