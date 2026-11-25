Raytheon Technologies spinge al rialzo
(Teleborsa) - Chiusura del 24 novembre
Nuovo spunto rialzista per la compagnia attiva nel settore aerospaziale e della difesa, parte dell'S&P 100, che guadagna bene e porta a casa un +0,29%.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico di Raytheon Technologies suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 195,3 USD, con stop loss stimato in area 73,75 Dollari USA, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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