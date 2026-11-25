Raytheon Technologies spinge al rialzo

(Teleborsa) - Chiusura del 24 novembre

Nuovo spunto rialzista per la compagnia attiva nel settore aerospaziale e della difesa , parte dell' S&P 100 , che guadagna bene e porta a casa un +0,29%.





Operatività odierna:

Il quadro tecnico di Raytheon Technologies suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 195,3 USD, con stop loss stimato in area 73,75 Dollari USA, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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