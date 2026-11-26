Francoforte: HENSOLDT in rally

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il produttore tedesco di sensori per la difesa , che mostra una salita bruciante del 4,43% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di HENSOLDT evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società tedesca di elettronica per la difesa rispetto all'indice.





Lo status tecnico di medio periodo di HENSOLDT ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 81,25 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 82,75, mentre il primo supporto è stimato a 79,75.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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