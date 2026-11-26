Francoforte: seduta euforica per DEUTZ
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il costruttore di motori, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,54%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che DEUTZ mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,72%, rispetto a -2,36% del MDAX).
Lo status tecnico del fornitore di sistemi di propulsione mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 7,865 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 8,01. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 7,785.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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