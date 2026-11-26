Francoforte: seduta euforica per DEUTZ

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il costruttore di motori , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,54%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che DEUTZ mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,72%, rispetto a -2,36% del MDAX ).





Lo status tecnico del fornitore di sistemi di propulsione mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 7,865 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 8,01. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 7,785.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```