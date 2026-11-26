Madrid: acquisti a mani basse su Solaria
(Teleborsa) - Protagonista l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,83%.
La tendenza ad una settimana di Solaria è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Solaria, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 13,55 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 13,78. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 13,41.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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