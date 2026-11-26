Madrid: balza in avanti Indra

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la multinazionale spagnola operante nel settore IT , in guadagno del 3,44% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' Ibex 35 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Indra rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro di medio periodo dell' azienda spagnola leader nel campo dell'IT ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 56,13 Euro. Primo supporto individuato a 55,45. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 56,81.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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