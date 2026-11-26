Madrid: positiva la giornata per Acerinox
(Teleborsa) - Scambia in profit la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, che lievita del 2,18%.
L'andamento di Acerinox nella settimana, rispetto all'Ibex 35, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico dell'azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 14,46 Euro con area di resistenza individuata a quota 14,62. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 14,36.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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