Quadro rialzista per Cummins
(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre
Apprezzabile rialzo per il produttore di motori diesel, a gas naturale e componenti per motori, tra i componenti dell'S&P-500, in guadagno dell'1,42% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Le azioni di Cummins, su questi prezzi fissati a 420,7 USD, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 146,4 Dollari USA, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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