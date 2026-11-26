Quadro rialzista per Cummins

(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre

Apprezzabile rialzo per il produttore di motori diesel, a gas naturale e componenti per motori , tra i componenti dell' S&P-500 , in guadagno dell'1,42% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

Le azioni di Cummins , su questi prezzi fissati a 420,7 USD, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 146,4 Dollari USA, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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