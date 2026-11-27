Aedes, CdA rinvia piano dell'AD e apre confronto con soci. Sul tavolo AuCap fino a 15 milioni

(Teleborsa) - Aedes , società immobiliare genovese quotata su Euronext Milan, mette sul tavolo un aumento di capitale fino a 15 milioni di euro per crescere nel comparto degli immobili a reddito e arrivare a distribuire dividendi regolari. Per ora è solo un'ipotesi: il CdA, riunito oggi, ha preso atto delle Linee Guida Strategiche proposte dall'amministratore delegato per l'implementazione del Piano Industriale 2024-2028, ma ne ha rinviato l'esame. Prima avvierà una sessione di engagement con gli azionisti significativi.



La decisione arriva anche dopo la richiesta del socio di minoranza D&C Governance Technologies, titolare dell'1,096% del capitale, di organizzare un incontro in vista dell'assemblea del 22 dicembre 2026. L'assemblea è stata convocata in sede straordinaria su richiesta della controllante Istituto Ligure Mobiliare e in sede ordinaria su richiesta dell'azionista Stella D'Atri. Ieri la società ha pubblicato sul proprio sito l'avviso di sollecitazione di deleghe promossa da D&C Governance Technologies sull'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria.



Lo stato di avanzamento del Piano



Nella presentazione, le Linee Guida sono il frutto del mandato conferito all'AD dal CdA il 15 ottobre scorso. Non vengono modificati gli obiettivi del Piano vigente, ma ne vengono rimodulati i driver per cogliere le opportunità di mercato.



Sul fronte costruzioni e appalti, la joint venture con un partner industriale, che dovrebbe essere controllata da Aedes, ha subito uno slittamento. Le trattative, si legge, hanno incontrato resistenze legate al rigore procedurale e ai vincoli di trasparenza propri di un emittente quotato. L'obiettivo resta comunque confermato entro il 2028 e prosegue lo scouting di un partner. Più avanti il ramo degli immobili a reddito, in linea con gli obiettivi: le acquisizioni commerciali superano i 10 milioni di euro e, insieme agli investimenti in situazioni distressed, potrebbero generare in prospettiva canoni per circa 1,3 milioni di euro annui. Nello sviluppo, l'operazione residenziale di Courmayeur, realizzata tramite la controllata Immobiliare Langhe, procede secondo le attese. Al 30 giugno 2026 il gruppo ha registrato NOI ed EBITDA positivi.



I nodi finanziari



La presentazione è esplicita anche sui punti deboli. Gran parte del NOI generato dagli immobili a reddito è oggi assorbito dal servizio del debito bancario ipotecario. I costi fissi di struttura, dopo la razionalizzazione degli ultimi anni, hanno raggiunto un livello definito "ormai incomprimibile" per via degli obblighi di compliance legati alla quotazione. La liquidità di breve periodo non presenta criticità, ma regge grazie all'utilizzo di crediti fiscali e alla cessione di attivi non core. L'obiettivo strutturale è quindi coprire i costi fissi con flussi ricorrenti da locazione, senza dover dipendere dalle cessioni straordinarie.



L'aumento di capitale



Da qui l'ipotesi di un aumento fino a 15 milioni, da eseguire tramite delega in una o più tranche. Le risorse servirebbero a rendere la gestione corrente autosufficiente, con i canoni a coprire costi di struttura e oneri del debito, e ad attivare una rotazione ciclica di operazioni opportunistiche capace di generare utili annui distribuibili ai soci.



L'allocazione ipotizzata prevede l'acquisto di nuovi immobili a reddito per un valore lordo (GAV) di 20 milioni, simili a quelli già acquisiti a Genova e Savignone. Il rendimento lordo medio atteso è di circa l'11%, prudenzialmente inferiore al 12,43% del portafoglio attuale. Le acquisizioni sarebbero finanziate con una leva del 50% e un costo medio del debito stimato al 4,5%. Altri 5 milioni di equity sarebbero destinati a operazioni opportunistiche e di sviluppo, con l'obiettivo di alimentare dividendi regolari.



L'AD sottolinea la "netta discontinuità" rispetto alla ricapitalizzazione da 5 milioni di marzo 2026, che serviva a preservare la continuità aziendale: il nuovo aumento punterebbe invece alla crescita dimensionale e reddituale. Secondo la presentazione, l'operazione accelererebbe il Piano 2024-2028, aumentando l'enterprise value e la redditività e portando il gruppo a una dimensione più stabile per competere sul mercato immobiliare.

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