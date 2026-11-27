Attese positive per Campari
(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre
Brillante rialzo per l'azienda attiva nel settore beverage, parte del FTSE MIB, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno dell'1,73%.
Operatività odierna:
A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su Campari disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 6,816 Euro, con stop loss stimato a quota 6,543 Euro. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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