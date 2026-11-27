Capodichino torna operativa con pista nuova il primo dicembre

(Teleborsa) - Completati i lavori all’aeroporto di Capodichino, che tornerà operativo martedì 1° dicembre con il decollo del volo EJU4107 di easyJet per Catania alle 6:00.



Gesac ha dato appuntamento alle 18:30 del 30 novembre per la cerimonia di riapertura. Insieme al rifacimento della pista di volo, lumga 2.680 metri, l’installazione dei nuovi scanner per i controlli di sicurezza che permetteranno di lasciare nel bagaglio a mano PC portatili, tablet e altri dispositivi elettronici senza doverli estrarre e riporli nelle vaschette, e inoltre trasportare liquidi fino a due litri.



Un velivolo Piaggio Aero P180 Avanti II" dell'Enav ha effettuato le radiomisure del corridoio di avvicinamento alla pista, il cui orientamento rispetto al nord magnetico, nel frattempo, è cambiato, passando da 06/24 e 05/23. Il cantiere Capodichino ha richiesto un investimento di oltre 30 milioni di euro da parte di Gesac

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